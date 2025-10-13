Ценности
15:01, 13 октября 2025Ценности

Тимоти Шаламе заметили на прогулке с женской мини-сумкой за 2,5 миллиона рублей

Актера Тимоти Шаламе сняли на прогулке с женской сумкой за 2,5 миллиона рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Франко-американского актера Тимоти Шаламе заметили на прогулке с роскошным женским аксессуаром. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

29-летнего артиста сняли во время одиночной прогулки в Нью-Йорке. Он предстал перед камерой в черной кожаной куртке, спортивных черных брюках и коричневых ботинках.

Также звезда фильма «Дюна» взял с собой оранжевую мини-сумку Hermes Kelly, повесив ее через плечо. Стоимость данного изделия на сайте для продажи вещей люксовых брендов Love Luxury составляет 23 тысячи фунтов (около 2,5 миллиона рублей).

Скриншот: Sotheby's

В августе американскую певицу Кэти Перри сняли на публике с аналогичной сумкой Hermes за 2,5 миллиона рублей.

    Все новости