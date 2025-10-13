Трамп назвал Эрдогана крепким орешком и своим другом, который мечтает о покое

Во время саммита по урегулированию конфликта в секторе Газа президент США Дональд Трамп назвал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана «крепким орешком». Это следует из трансляции ABC News на YouTube.

Трамп назвал армию Турции одной из самых мощных в мир и указал на победу Эрдогана в «недавних конфликтах»: «Если вы посмотрите на некоторые из недавних конфликтов, он был на вершине, и он выигрывал их», — отметил американский лидер.

Кроме того, глава США назвал Эрдогана своим другом, который «просто хочет, чтобы его оставили в покое». «И каждый раз, когда он мне был нужен, он был рядом. Поэтому я просто хочу поблагодарить президента Эрдогана», — заключил Трамп.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Египте соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Американский лидер назвал сделку крайне сложной, но выразил надежду, что сторонам удалось добиться прочного мира.