У звезды реалити-шоу случился разрыв аорты

У звезды шведского шоу «Робинзон» Кнапп случился разрыв аорты, ее не спасли

У бывшей участницы шведского реалити-шоу «Робинзон» (Robinson) 52-летней Лизы Кнапп случился разрыв аорты, ее не удалось спасти. Об этом в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) рассказал ее муж поп-певец Андреас Джонсон.

«У нее было заболевание соединительной ткани. Она знала, что это представляет опасность, но никто не мог предсказать, когда и как оно проявит себя», — отметил Джонсон.

Муж звезды реалити-шоу добавил, что, по словам лечащего врача Кнапп, разрыв аорты не был спровоцирован внешними факторами. Он также заявил, что спасти жизнь его супруги было невозможно.

