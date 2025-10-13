Интернет и СМИ
У звезды реалити-шоу случился разрыв аорты

У звезды шведского шоу «Робинзон» Кнапп случился разрыв аорты, ее не спасли
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Ulf Palm / Scanpix / Reuters

У бывшей участницы шведского реалити-шоу «Робинзон» (Robinson) 52-летней Лизы Кнапп случился разрыв аорты, ее не удалось спасти. Об этом в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) рассказал ее муж поп-певец Андреас Джонсон.

«У нее было заболевание соединительной ткани. Она знала, что это представляет опасность, но никто не мог предсказать, когда и как оно проявит себя», — отметил Джонсон.

Муж звезды реалити-шоу добавил, что, по словам лечащего врача Кнапп, разрыв аорты не был спровоцирован внешними факторами. Он также заявил, что спасти жизнь его супруги было невозможно.

Ранее сообщалось, что 21-летнюю телеведущую и TikTok-блогершу Дженнифер Николь Ривас из Гондураса обнаружили без сознания в ее доме. Уточнялось, что у Ривас случился эпилептический приступ. Спасти ее не удалось.

