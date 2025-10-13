Путешествия
02:02, 13 октября 2025Путешествия

В аэропортах двух российских городов ввели временные ограничения

Росавиация: В аэропортах Краснодара и Астрахани ввели временные ограничения
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В аэропортах Краснодара и Астрахани ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 13 октября временные ограничения ввели на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика.

До этого ограничил работу аэропорт Волгограда. Меры вступили в силу с 23:02 по московскому времени. Ранее над городом раздалось несколько взрывов.

