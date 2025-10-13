В Грузии предотвратили создание плацдарма «Исламского государства»

СГБ Грузии задержала трех сторонников «Исламского государства»

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала трех предполагаемых сторонников «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация), которые планировали создать в республике плацдарм группировки. Об этом сообщает ТАСС.

«Члены указанной группировки планировали ввезти в Грузию нелегально влиятельных членов террористической организации ИГ и под их лидерством создать в Грузии определенный плацдарм», — заявил замглавы СГБ Грузии Лаша Маградзе.

По информации спецслужб, предполагаемый плацдарм должен был превратить Грузию в транзитную зону для террористических операций.

12 октября в Грузии вновь начался массовый протест. Группа протестующих собралась у парламента страны, расположенном на проспекте Руставели, который перекрыт с момента начала протестов осенью 2024 года.