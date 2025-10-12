Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:10, 12 октября 2025Бывший СССР

В Грузии вновь вспыхнул массовый протест

В Грузии вновь начался массовый протест
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

В Грузии вновь начался массовый протест. Кадры шествия к парламенту страны публикует Telegram-канал Tbilisi Life.

Сообщается, что группа протестующих пришла к парламенту страны по проспекту Руставели. Он перекрыт с момента начала протестов осенью 2024 года.

«319-й день непрерывного протеста», — уточняют авторы канала.

Протесты в Грузии проходят с октября 2024 года. Тогда в стране состоялись выборы в парламент, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция отказалась признавать результаты, лишившись мест в законодательном органе.

В ноябре протест обострился после объявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе об остановке интеграции в Европейский союз (ЕС). Глава кабмина заявил, что Тбилиси отказывается от всех бюджетных грантов Евросоюза до 2028 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России отменил голосование по выбору символа купюры 500 рублей

    Стало известно о начале городских боев в Северске

    Российские войска взяли под контроль часть населенного пункта в ДНР

    В Грузии вновь вспыхнул массовый протест

    Песков оценил способность ВСУ запустить ядерную боеголовку

    Трамп захотел помочь Китаю с депрессией

    Российская армия начала брать в кольцо «форпост Российской империи» в зоне СВО

    Фуркад заявил о боли за российских спортсменов

    Фото дочери Чарли Шина до и после пластики взволновали общественность

    «Такое давление может сработать». Зеленский рассказал, как Трамп поможет Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости