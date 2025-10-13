Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:43, 13 октября 2025Россия

В Крыму объявлена ракетная опасность

МЧС Росии: В Крыму была объявлена ракетная опасность
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В Крыму была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили в МЧС России, передает РБК.

Согласно уведомлению ведомства, сигнал начал действовать в 18:03 по московскому времени. «Ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Уведомление о воздушной тревоге также опубликовал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

До этого стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника над Крымом и Белгородской областью.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что под удар на полуострове попала нефтебаза в Феодосии — там возник пожар. В России впоследствии предположили, что украинская атака на Крым будет затяжной и комбинированной и основная фаза ударов еще впереди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это изменит стратегический баланс». В Китае оценили новейшее оружие России. На что способен «Буревестник»?

    Эрдоган и Макрон пристыдили премьера Италии за курение

    Врачи оценили состояние сердца у пробежавшего 366 марафонов за год мужчины

    Популярный стриминговый сервис масштабно обновился

    Зеленский анонсировал встречу с Трампом

    Зеленский предрек Украине проблемы с электричеством

    Эрдоган развернул самолет из-за Нетаньяху

    В России раскритиковали идею разрешить УК собирать долги за капремонт

    Сроки возобновления активных поисков пропавшей в тайге российской семьи оценили

    Анна Седокова спела на сцене в латексном комбинезоне с глубоким декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости