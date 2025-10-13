В Крыму объявлена ракетная опасность

МЧС Росии: В Крыму была объявлена ракетная опасность

В Крыму была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили в МЧС России, передает РБК.

Согласно уведомлению ведомства, сигнал начал действовать в 18:03 по московскому времени. «Ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Уведомление о воздушной тревоге также опубликовал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

До этого стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника над Крымом и Белгородской областью.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что под удар на полуострове попала нефтебаза в Феодосии — там возник пожар. В России впоследствии предположили, что украинская атака на Крым будет затяжной и комбинированной и основная фаза ударов еще впереди.