Украина продолжила атаковать Крым

Минобороны: Силы ПВО сбили 2 беспилотника над Крымом и Белгородской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили атаковать Крым. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, попытки атаки были предприняты в период с 8:00 до 14:00 по московскому времени. За это время силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника над Крымом и Белгородской областью.

Крым с вечера 12 октября находится под ударом ВСУ. Тогда силы ПВО сбили над полуостровом 17 дронов. Затем, в ночь на 13 октября, над полуостровом перехватили 40 летательных аппаратов, за утро над Крымом сбили еще 16 дронов.

Как уточнял глава Крыма Сергей Аксенов, под удар на полуострове попала нефтебаза в Феодосии — там начался пожар. В России впоследствии допускали, что атака ВСУ на Крым будет затяжной и комбинированной, и основная фаза атаки еще впереди.