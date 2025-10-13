Россия
09:04, 13 октября 2025

Украина атаковала Крым

Минобороны: Силы ПВО сбили 16 беспилотников ВСУ над Крымом за час
Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили почти два десятка беспилотников по Крыму. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным министерства, попытки атаки были предприняты с 7:00 до 8:00 по московскому времени утром 13 октября. За этот период силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 летательных аппаратов над полуостровом.

Крым с вечера 12 октября находится под ударом ВСУ. Тогда силы ПВО сбили над полуостровом 17 дронов. Затем, в ночь на 13 октября, над полуостровом перехватили 40 летательных аппаратов.

Под удар на полуострове попала нефтебаза в Феодосии. Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, никто не пострадал, на месте работают сотрудники оперативных служб. Советник руководителя полуострова Олег Крючков, в свою очередь, призвал жителей доверять только официальной информации.

