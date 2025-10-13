Силовые структуры
11:26, 13 октября 2025Силовые структуры

В подготовке предотвращенного против сотрудника МО теракта использовали дрон и велосипед

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «ТАСС»

Задержанный ФСБ за подготовку теракта против сотрудника Министерства обороны (МО) России собирался заложить бомбу в велосипед возле подъезда. Подробности о планах террориста сообщает ТАСС.

По данным издания, кураторы передали взрывное устройство исполнителю с помощью дрона. Заминированный террористом велосипед позже обезвредили при помощи робота-сапера.

Предполагаемый исполнитель теракта был завербован функционером «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация) Саидакбаром Гуломовым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интересах украинских спецслужб. Террорист дистанционно руководил действиями исполнителя при помощи мессенджеров по заданию кураторов с Украины.

13 октября сотрудники ФСБ предотвратили теракт против офицера МО РФ в Москве. Российские силовики задержали четырех человек причастных к преступлению.

    Все новости