Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:06, 13 октября 2025Бывший СССР

В Раде заявили об игре России генералами ВСУ

Депутат Рады Безуглая: ВС России играют генералами ВСУ, предугадывая их действия
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России манипулируют генералами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и предугадывают их действия. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«К сожалению, русские играют нашими генералами, предугадывая их поведение. (...) Сейчас у меня нет быстрых простых рецептов, как Украине, армии выйти из "хосписа"», — выказалась политик.

Безуглая прокомментировала продвижение ВС России в районе Купянска, подконтрольного Украине Красноармейска (украинское название — Покровск) и в Днепропетровской области, упрекнув командование ВСУ в отвлечении внимания на район Доброполья в Донецкой народной республике. По ее словам, положение украинской армии стало «комнатой для медленного угасания» и требует радикальных решений.

Политик также добавила, что сложившаяся ситуация стала следствием текущего исторического уровня развития украинского государства и общества.

Ранее Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в молчании об ударах по критической инфраструктуре Украины. По ее словам, вместо этого Сырский рассказывает о несуществующем «добропольском контрнаступлении».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нам понадобилось 3000 лет, чтобы дойти до этого момента». Подписано историческое соглашение о прекращении огня в секторе Газа

    Популярный стриминговый сервис масштабно обновился

    Мадуро назвал лауреата Нобелевской премии мира демонической ведьмой

    Турист подрался с вором в Европе, вырвал у него рюкзак и лишился часов за миллионы рублей

    Зеленский захотел купить Tomahawk за счет российских активов

    Названы помогающие при хронических запорах продукты

    На Украине назвали необходимое для возрождения экономики количество мигрантов

    Лазарева высмеяла статьи в российских СМИ о ее трудностях в Европе

    ЕС начал финансирование спецтрибунала по России

    Разложившееся тело без головы прибило к популярному курорту в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости