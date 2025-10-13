В Раде заявили об игре России генералами ВСУ

Депутат Рады Безуглая: ВС России играют генералами ВСУ, предугадывая их действия

Вооруженные силы (ВС) России манипулируют генералами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и предугадывают их действия. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«К сожалению, русские играют нашими генералами, предугадывая их поведение. (...) Сейчас у меня нет быстрых простых рецептов, как Украине, армии выйти из "хосписа"», — выказалась политик.

Безуглая прокомментировала продвижение ВС России в районе Купянска, подконтрольного Украине Красноармейска (украинское название — Покровск) и в Днепропетровской области, упрекнув командование ВСУ в отвлечении внимания на район Доброполья в Донецкой народной республике. По ее словам, положение украинской армии стало «комнатой для медленного угасания» и требует радикальных решений.

Политик также добавила, что сложившаяся ситуация стала следствием текущего исторического уровня развития украинского государства и общества.

Ранее Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в молчании об ударах по критической инфраструктуре Украины. По ее словам, вместо этого Сырский рассказывает о несуществующем «добропольском контрнаступлении».