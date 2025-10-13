Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:20, 13 октября 2025Россия

В России присвоили статус СОЧ пропавшему на фронте бойцу СВО

Депутат ГД Иванов: Пропавшего на фронте бойца СВО объявили СОЧ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В России присвоили статус самовольно оставившего часть (СОЧ) пропавшему на фронте бойцу СВО. Об этом рассказал в Telegram депутат Госдумы Максим Иванов.

Речь идет об участнике спецоперации из Богдановического района. По какой причине он был указан как СОЧ, не упоминается. С просьбой разобраться в ситуации к парламентарию обратилась мать солдата.

После вмешательства Иванова и прокуратуры удалось восстановить права бойца. Его статус был изменен на «пропавший без вести». Сведений о судьбе военнослужащего не поступало.

Ранее другого жителя Свердловской области направили на СВО после того, как он пришел менять паспорт по достижении 45-летнего возраста. Мужчину обвинили в том, что он якобы долгое время скрывался от мобилизации и находился в федеральном розыске как СОЧ. Со слов мужчины, он не знал об этом, повестка ему не приходила, он не служил и присягу не принимал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это может плохо кончиться для самого Трампа». Медведев предупредил США о поставках Киеву Tomahawk и вспомнил мем по случаю

    Администрация Трампа назвала ключ к соглашению по Газе

    Российская пенсионерка осталась без руки из-за лошади

    Поисковик оценил шансы найти пропавшую две недели назад российскую семью с ребенком

    Украина попыталась использовать в зоне СВО технику с дурной славой

    Иммунолог посоветовала доступные продукты для здоровья осенью

    Обнаружен неожиданный способ облегчить боль при артрите без операции

    Российский губернатор сообщил о крупной воздушной атаке на регион

    Минэк дал прогноз по инфляции в России

    Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости