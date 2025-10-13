В России присвоили статус СОЧ пропавшему на фронте бойцу СВО

Депутат ГД Иванов: Пропавшего на фронте бойца СВО объявили СОЧ

В России присвоили статус самовольно оставившего часть (СОЧ) пропавшему на фронте бойцу СВО. Об этом рассказал в Telegram депутат Госдумы Максим Иванов.

Речь идет об участнике спецоперации из Богдановического района. По какой причине он был указан как СОЧ, не упоминается. С просьбой разобраться в ситуации к парламентарию обратилась мать солдата.

После вмешательства Иванова и прокуратуры удалось восстановить права бойца. Его статус был изменен на «пропавший без вести». Сведений о судьбе военнослужащего не поступало.

Ранее другого жителя Свердловской области направили на СВО после того, как он пришел менять паспорт по достижении 45-летнего возраста. Мужчину обвинили в том, что он якобы долгое время скрывался от мобилизации и находился в федеральном розыске как СОЧ. Со слов мужчины, он не знал об этом, повестка ему не приходила, он не служил и присягу не принимал.

