Россиянин пришел менять паспорт в 45 лет и был отправлен на СВО

Жителя Екатеринбурга отправили в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, после того как он пришел заменить паспорт в 45 лет. Его историю публикует E1.RU.

До 2023 года мужчина имел украинский паспорт, а после того как переехал в Свердловскую область с женой и тремя дочерями, смог получить российское гражданство. В августе 2025 года при замене паспорта по достижении 45 лет был задержан сотрудниками военной полиции.

Как рассказали родственники россиянина, мужчину обвинили в том, что он якобы долгое время скрывался от мобилизации и находился в федеральном розыске как самовольно оставивший часть (СОЧ). Со слов мужчины, он не знал об этом, повестка ему не приходила, он не служил и присягу не принимал.

Мужчину доставили в пункт сбора военнослужащих, самовольно оставивших часть, в Верхней Пышме, где он пробыл до 19 сентября. По данным издания, военный следственный отдел по Екатеринбургскому гарнизону СК провел доследственную проверку и в возбуждении уголовного дела по статье 337 УК РФ «Самовольное оставление воинской части» отказал. При этом мужчину решили отправить на СВО.

Однако на военном аэродроме он почувствовал себя плохо, мужчину доставили в реанимацию. По данным издания, после экстренной операции его отправили обратно в часть, дожидаться отправки в зону боевых действий.

«Он по телефону жаловался на проблемы с речью, боль в груди, голове. Скорую вызвали, врачи приехали к военному аэродрому, осмотрели его и сказали, что его надо забирать в больницу», — рассказала изданию родственница мужчины.

Близкие обратились к военным следователям с просьбой разобраться в ситуации. Они выразили сомнение, что через три дня после операции мужчина стал годен к несению военной службы.

«Я пока не чувствую себя здоровым. Давит в груди, тяжело. Врачи говорили, что надо дообследоваться и потом по месту прописки становиться на учет, обследоваться у терапевта. А меня хотят отправить ближайшим бортом на Ростов», — рассказал россиянин.

