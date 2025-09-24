Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:00, 24 сентября 2025Россия

Россиянин пришел менять паспорт в 45 лет и был отправлен на СВО

E1.RU: Жителя Екатеринбурга отправили на СВО после замены паспорта в 45 лет
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жителя Екатеринбурга отправили в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, после того как он пришел заменить паспорт в 45 лет. Его историю публикует E1.RU.

До 2023 года мужчина имел украинский паспорт, а после того как переехал в Свердловскую область с женой и тремя дочерями, смог получить российское гражданство. В августе 2025 года при замене паспорта по достижении 45 лет был задержан сотрудниками военной полиции.

Как рассказали родственники россиянина, мужчину обвинили в том, что он якобы долгое время скрывался от мобилизации и находился в федеральном розыске как самовольно оставивший часть (СОЧ). Со слов мужчины, он не знал об этом, повестка ему не приходила, он не служил и присягу не принимал.

Мужчину доставили в пункт сбора военнослужащих, самовольно оставивших часть, в Верхней Пышме, где он пробыл до 19 сентября. По данным издания, военный следственный отдел по Екатеринбургскому гарнизону СК провел доследственную проверку и в возбуждении уголовного дела по статье 337 УК РФ «Самовольное оставление воинской части» отказал. При этом мужчину решили отправить на СВО.

Однако на военном аэродроме он почувствовал себя плохо, мужчину доставили в реанимацию. По данным издания, после экстренной операции его отправили обратно в часть, дожидаться отправки в зону боевых действий.

«Он по телефону жаловался на проблемы с речью, боль в груди, голове. Скорую вызвали, врачи приехали к военному аэродрому, осмотрели его и сказали, что его надо забирать в больницу», — рассказала изданию родственница мужчины.

Близкие обратились к военным следователям с просьбой разобраться в ситуации. Они выразили сомнение, что через три дня после операции мужчина стал годен к несению военной службы.

«Я пока не чувствую себя здоровым. Давит в груди, тяжело. Врачи говорили, что надо дообследоваться и потом по месту прописки становиться на учет, обследоваться у терапевта. А меня хотят отправить ближайшим бортом на Ростов», — рассказал россиянин.

Ранее сообщалось, что москвич «потерялся» на СВО между четырьмя частями, был объявлен в розыск как СОЧ и попросил о помощи. Без выплат остался не только солдат, но и его жена, находящаяся на поздних сроках беременности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Восстановлена картина последних минут жизни сбежавшего из суда экс-чиновника Росимущества

    Раскрыты подробности о найденном с раной в шее экс-чиновнике Росимущества

    В Кремле высказались о политике Киева словами «начали юлить»

    В России объяснили запрет россиянам посещать семь стран Европы по шенгенской визе

    Женщина узнала о третьей беременности только во время схваток

    Мерц констатировал один из самых сложных этапов в истории Германии

    Боец СВО рассказал о почти ежедневном тяжелом выборе российских военных

    В Кремле рассказали о возможности российских спортсменов выбрать флаг самостоятельно

    Россиянин пришел менять паспорт в 45 лет и был отправлен на СВО

    Посол России отметил роль Ватикана в возвращении жителей Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости