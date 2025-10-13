Россия
В России прокомментировали ядерные учения НАТО

Депутат Швыткин: Ядерные учения НАТО подчеркивают агрессивный характер альянса
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетУчения НАТО:

Фото: Paul Hanna / Reuters

Ядерные учения НАТО еще раз показывают агрессивный характер альянса и подчеркивают его стремление к эскалации напряженности, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Сопутствующие этому учению различные исследования со стороны стран Запада направлены на выделение как можно больших средств на военно-промышленный комплекс, а также на панику среди населения европейских стран, чтобы укрепить позиции стран Запада в их русофобской политике — например, доклад о русской стратегической культуре», — добавил Швыткин.

Учения НАТО, которые будут проходить на территории Северного моря, еще раз подчеркивают агрессивный характер альянса и подчеркивают стремление блока к эскалации напряженности

Юрий Швыткинзаместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Депутат заявил, что Россия не планирует нападать на НАТО.

«Вместе с тем силы ядерной триады у нас, безусловно, в постоянной боевой готовности. Но планов применения ядерного оружия у нас нет», — заключил он.

Ранее стало известно, что НАТО 13 октября проведет ежегодные военные учения с имитацией использования ядерного оружия. Как пояснял генеральный секретарь альянса Марк Рютте, учения являются важной демонстрацией ядерного сдерживающего потенциала и посылают четкий сигнал любому противнику о том, что блок может и будет защищать всех союзников.

