Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:01, 13 октября 2025Россия

В России заявили о стремительном росте заболеваемости опасной инфекцией

«Известия»: В регионах России стремительно растет заболеваемость ветрянкой
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

В регионах России фиксируется резкий рост заболеваемости ветряной оспой. К таким выводам пришла газета «Известия» после анализа отчетов региональных управлений Роспотребнадзора.

Резкий рост заболеваемости зафиксировали на Ямале, где с начала 2025 года число заболевших ветрянкой возросло на 67 процентов по сравнению с тем же периодом 2024 года, отмечали в управлении Роспотребнадзора. Похожая ситуация сложилась в Башкирии, где заболеваемость увеличилась в два раза и составила 16,5 тысяч человек, отчитались в республиканском Минздраве.

Материалы по теме:
«Они имеют право на жизнь» Главный онколог российского региона боролся за права пациентов на лечение. Теперь его хотят посадить
«Они имеют право на жизнь»Главный онколог российского региона боролся за права пациентов на лечение. Теперь его хотят посадить
9 июля 2025
«Закончится смертью пациента — и мы сядем» Врача Склифа хотят отправить в тюрьму. Она уверена: это месть за помощь другим медикам
«Закончится смертью пациента — и мы сядем»Врача Склифа хотят отправить в тюрьму. Она уверена: это месть за помощь другим медикам
14 апреля 2025
«Закупка лекарств — не закупка гвоздей» Тысячи россиян страдают от смертельных болезней. Что нужно, чтобы спасти их?
«Закупка лекарств — не закупка гвоздей»Тысячи россиян страдают от смертельных болезней. Что нужно, чтобы спасти их?
10 апреля 2024

Рост случаев ветрянки также зафиксировали в Воронежской и Оренбургской областях. В Республике Алтай за семь месяцев опасной инфекцией заразились свыше 1,4 тысячи человек, при том что за весь прошлый 2024 год было зарегистрировали 1,6 тысячи случаев заболевших. Число заболевших в Смоленской области, напротив, снизилось на 12,45 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«За восемь месяцев 2025 года случаи ветряной оспы были зарегистрированы во всех субъектах России. В среднем по стране доля детей среди заболевших составляет 94,8 процента. А доля заболевших взрослых в 2025 году практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (5,2 процента против 5,7 процента) и в целом остается низкой», — прокомментировали ситуацию в Роспотребнадзоре.

По данным «Известий», в как минимум в десяти регионах России сложился дефицит вакцин против ветрянки. Жалобы на наличие препаратов для прививок зафиксировали в Башкирии, Татарстане, Краснодарском крае, Свердловской, Воронежской, Самарской, Кировской, Ростовской и Челябинской областях. Некоторые жители жалуются, что не могут привить детей даже в частных клиниках.

Ранее инфекционист Вера Сережина заявила, что по всей России прокатились вспышки вируса Коксаки. Основными симптомами вируса, по ее словам, является высокая температура до 39 градусов, боль в горле, а также высыпания на руках и слизистой рта. Для защиты от вируса нужно чаще мыть руки и обращать внимание на симптомы заболевания — при их появлении нужно сразу обращаться к врачу, добавила врач.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму обратились к жителям после атаки ВСУ на нефтебазу в Феодосии

    Трамп связал успех по Газе с одним решением

    Раскрыты подробности о состоянии пострадавших после въезда авто в остановку с россиянами

    Паром с людьми застрял во льдах российской реки в мороз

    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ на севере Украины

    Фон дер Ляйен и Бориса Джонсона предложили отправить в зону СВО

    ХАМАС опубликовал список освобождаемых заложников

    Москвичей предупредили об аномальной погоде

    Мужчинам назвали идеальное количество эякуляций в месяц

    Трамп захотел поговорить с Путиным на одну тему

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости