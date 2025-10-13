Россия
В российском городе мальчика госпитализировали после детонации дрона возле многоэтажки

В Шебекино мальчика госпитализировали после детонации дрона возле многоэтажки
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Шебекино Белгородской области мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии после детонации дрона на детской площадке возле многоэтажки. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По данным губернатора, ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу. По оценке медиков, его состояние тяжелое.

Известно еще об одном пострадавшем мальчике при детонации украинского дрона возле многоквартирного дома. Однако после обследования его диагноз не подтвердился.

Всего, как уточнил Гладков, за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области свыше 60 беспилотников. В частности, по городу Шебекино, а также близлежащим селам были совершены атаки 24 беспилотников, 15 из которых подавлены и сбиты. В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получили две многоэтажки, три помещения предприятия и четыре автомобиля, а также частный дом.

Ранее в Минобороны сообщали, что в ночь на понедельник, 13 октября, ВСУ выпустили по России свыше сотни беспилотников. Больше всего летательных аппаратов — 40 — сбили над Крымом.

