22:49, 13 октября 2025Мир

В США поздравили американский флот фотографией российского ракетного крейсера

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Национальный музей морских котиков ВМС США в соцсети X поздравил американский флот с 250-летием фотографией российского ракетного крейсера «Варяг».

«Сегодня мы празднуем день рождения Военно-морских сил Соединенных Штатов — 250 лет отваги, храбрости и верности», — говорилось в публикации, сопровождавшейся фото судна ВМС РФ.

На пост обратили внимание американские отставные моряки и журналисты, в том числе репортер The Wall Street Journal Дэвид Браун, о чем он написал в своем аккаунте в X, после этого пост удалили.

Дэвид Браун также раскритиковал еще несколько публикаций, например, ветеран Военно-морских сил США, мэр города Кингстон Дон Харди сопроводил поздравления фотографией японского эсминца, а аккаунт, посвященный празднованию 250-летия Америки, по мнению обозревателя, выложил картинки с боевыми кораблями, сгенерированными искусственным интеллектом.

Ранее сообщалось, что вологодскому ветерану Великой Отечественной войны Федору Смирнову вручили поздравление с днем рождения с несколькими грамматическими ошибками. Как стало известно, в тексте письма есть фразы «многолетний труб 6 звании офицера» и «Великой Отечественной бойне». Губернатор региона Георгий Филимонов, отреагировав на инцидент, пообещал провести проверку и наказать виновных.

