Военкор прокомментировал возможную передачу Tomahawk Украине

Военкор Поддубный: России есть чем ответить на передачу Украине Tomahawk

Россия может воспринимать запуск переданных Киеву ракет Tomahawk как ядерный удар, а Москве есть что на это ответить. Такое мнение высказал военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Отличить ядерное исполнение "Томагавков" от обычного в полете невозможно — важный момент, отмеченный Дмитрием Медведевым. Значит ли это, что гипотетический пуск "Томагавков" по территории России Москва будет воспринимать как ядерный удар? Конечно», — написал военкор.

По его словам, мнение властей Украины о том, что Россия может пойти на уступки после передачи ракет Киеву, является ошибочным, поскольку в Кремле не раз заявляли, что готовы ответить на повышение ставок.

«Но нужна ли миру такая перспектива? Над этим вопросом нужно крепко подумать прежде всего Вашингтону», — заключил Поддубный.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что возможная передача Украине американских ракет Tomahawk не остановит продвижение Вооруженных сил России (ВС РФ) в зоне спецоперации. Он назвал возможную передачу Киеву Tomahawk глупым шагом со стороны Вашингтона.