Военкор прокомментировал возможную передачу Tomahawk Украине

Россия может воспринимать запуск переданных Киеву ракет Tomahawk как ядерный удар, а Москве есть что на это ответить. Такое мнение высказал военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.
«Отличить ядерное исполнение "Томагавков" от обычного в полете невозможно — важный момент, отмеченный Дмитрием Медведевым. Значит ли это, что гипотетический пуск "Томагавков" по территории России Москва будет воспринимать как ядерный удар? Конечно», — написал военкор.
По его словам, мнение властей Украины о том, что Россия может пойти на уступки после передачи ракет Киеву, является ошибочным, поскольку в Кремле не раз заявляли, что готовы ответить на повышение ставок.
«Но нужна ли миру такая перспектива? Над этим вопросом нужно крепко подумать прежде всего Вашингтону», — заключил Поддубный.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что возможная передача Украине американских ракет Tomahawk не остановит продвижение Вооруженных сил России (ВС РФ) в зоне спецоперации. Он назвал возможную передачу Киеву Tomahawk глупым шагом со стороны Вашингтона.