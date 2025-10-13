ВС России уничтожили роту ВСУ в Новогригоровке

Боец Капрал: ВС России уничтожили до роты солдат ВСУ в Новогригоровке

Штурмовики Вооруженных сил России уничтожили роту украинских войск в боях за Новогригоровку Запорожской области. Об этом рассказал стрелок 60-й бригады с позывным Капрал, передает ТАСС.

«Примерно до роты их было, уничтожили практически всех», — рассказал боец. По его словам, уничтожить удалось и пулеметное гнездо Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью артиллерии.

Капрал добавил, что позиции украинских военнослужащих на подступах к населенному пункту были недостаточно укреплены, а в самой Новогригоровке в качестве укреплений использовались подвалы и дома.

Ранее Капрал рассказал, что боец ВС России зачистил окоп ВСУ, в котором он оказался, спасаясь от брошенной гранаты.