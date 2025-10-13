Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:18, 13 октября 2025Бывший СССР

ВС России уничтожили роту ВСУ в Новогригоровке

Боец Капрал: ВС России уничтожили до роты солдат ВСУ в Новогригоровке
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Global Look Press

Штурмовики Вооруженных сил России уничтожили роту украинских войск в боях за Новогригоровку Запорожской области. Об этом рассказал стрелок 60-й бригады с позывным Капрал, передает ТАСС.

«Примерно до роты их было, уничтожили практически всех», — рассказал боец. По его словам, уничтожить удалось и пулеметное гнездо Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью артиллерии.

Капрал добавил, что позиции украинских военнослужащих на подступах к населенному пункту были недостаточно укреплены, а в самой Новогригоровке в качестве укреплений использовались подвалы и дома.

Ранее Капрал рассказал, что боец ВС России зачистил окоп ВСУ, в котором он оказался, спасаясь от брошенной гранаты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму обратились к жителям после атаки ВСУ на нефтебазу в Феодосии

    Мошенники подарили россиянке шикарный букет

    Трамп связал успех по Газе с одним решением

    Раскрыты подробности о состоянии пострадавших после въезда авто в остановку с россиянами

    Паром с людьми застрял во льдах российской реки в мороз

    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ на севере Украины

    Фон дер Ляйен и Бориса Джонсона предложили отправить в зону СВО

    ХАМАС опубликовал список освобождаемых заложников

    Москвичей предупредили об аномальной погоде

    Мужчинам назвали идеальное количество эякуляций в месяц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости