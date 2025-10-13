Силовые структуры
Застолье закончилось для россиянина ранением и изнасилованием жены

Жителя Киришей задержали за убийство приятеля и изнасилование его жены
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Житель Киришей в Ленинградской области задержан по подозрению в расправе над приятелем и изнасиловании его жены. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, все произошло 9 октября. Злоумышленник отдыхал вместе с 50-летним приятелем и его женой в их квартире. Во время застолья между ними возникла ссора — конфликт перерос драку, в ходе которой гость заколол хозяина дома ножом. Пока потерпевший лежал с ранением живота на полу, мужчина повалил его супругу и изнасиловал.

Раненого хозяина квартиры обнаружили полицейские. Его госпитализировали, но спасти не смогли. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе мужчина выстрелил в спину приятелю.

