Зеленский заявил о формировании вертолетных групп для борьбы с БПЛА ВС России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сформируют дополнительные вертолетные группы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Работаем с партнерами, чтобы обеспечить Украине больше необходимых типов самолетов», — рассказал политик.

Зеленский раскрыл один из способов борьбы с БПЛА ВС России после заседания Ставки по вопросам защиты энергетической инфраструктуры Украины. Он также назвал вопросы противовоздушной обороны приоритетом для Киева и заявил о подготовке заседания контактной группы по вопросам военной помощи Украине в формате «Рамштайн».

Ранее Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом способ надавить на Россию с помощью крылатых ракет Tomahawk. Он отметил, что Киев рассчитывает на увеличение дальнобойности ударных средств и на новые поставки средств ПВО, включая комплексы Patriot.