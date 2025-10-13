Жалующаяся на обвинения в эскорте Боня разрешила мужчинам присылать ей деньги

Телеведущая Виктория Боня заявила, что мужчины присылают ей деньги и подарки

Известная российская блогерша и телеведущая Виктория Боня заявила, что мужчины присылают ей деньги и подарки. Об этом она рассказала в беседе с предпринимателем Сергеем Косенко, видео доступно на YouTube.

«Есть мужчины, которые мне делают подарки. Присылают деньги, делают подарки. Мне это очень нравится, я разрешаю», — похвасталась Боня.

Блогерша добавила, что недавно потратила около 40 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей) с банковской карты мужчины, которую он добровольно ей предоставил для шопинга. Она подчеркнула, что ничего не должна своему знакомому взамен.

Вместе с тем Боня пожаловалась на то, что в прошлом ее нередко обвиняли в оказании эскорт-услуг и в том, что ее содержали мужчины. «Если бы [мужчины] содержали меня, было бы классно. Но этого не было», — сказала блогерша.

Ранее Боня вспомнила о первых заработках после переезда в Москву. Ведущая рассказала, что получала около 200 долларов, работая официанткой.