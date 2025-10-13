Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:02, 13 октября 2025Интернет и СМИ

Жалующаяся на обвинения в эскорте Боня разрешила мужчинам присылать ей деньги

Телеведущая Виктория Боня заявила, что мужчины присылают ей деньги и подарки
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Известная российская блогерша и телеведущая Виктория Боня заявила, что мужчины присылают ей деньги и подарки. Об этом она рассказала в беседе с предпринимателем Сергеем Косенко, видео доступно на YouTube.

«Есть мужчины, которые мне делают подарки. Присылают деньги, делают подарки. Мне это очень нравится, я разрешаю», — похвасталась Боня.

Блогерша добавила, что недавно потратила около 40 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей) с банковской карты мужчины, которую он добровольно ей предоставил для шопинга. Она подчеркнула, что ничего не должна своему знакомому взамен.

Вместе с тем Боня пожаловалась на то, что в прошлом ее нередко обвиняли в оказании эскорт-услуг и в том, что ее содержали мужчины. «Если бы [мужчины] содержали меня, было бы классно. Но этого не было», — сказала блогерша.

Ранее Боня вспомнила о первых заработках после переезда в Москву. Ведущая рассказала, что получала около 200 долларов, работая официанткой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это изменит стратегический баланс». В Китае оценили новейшее оружие России. На что способен «Буревестник»?

    Эрдоган и Макрон пристыдили премьера Италии за курение

    Врачи оценили состояние сердца у пробежавшего 366 марафонов за год мужчины

    Популярный стриминговый сервис масштабно обновился

    Зеленский анонсировал встречу с Трампом

    Зеленский предрек Украине проблемы с электричеством

    Эрдоган развернул самолет из-за Нетаньяху

    В России раскритиковали идею разрешить УК собирать долги за капремонт

    Сроки возобновления активных поисков пропавшей в тайге российской семьи оценили

    Анна Седокова спела на сцене в латексном комбинезоне с глубоким декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости