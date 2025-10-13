Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 13 октября 2025Забота о себе

Женщин предупредили о последствиях симуляции оргазма

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: lunopark / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Олеся Мелехина предупредила женщин, что симуляция оргазма имеет негативные последствия. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Притворство требует эмоциональных усилий и создает внутреннее напряжение. Женщина может чувствовать вину, стыд или разочарование из-за того, что не смогла испытать удовольствие, но при этом скрывает эту ситуацию от партнера», — написала Мелехина.

Материалы по теме:
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения» Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения»Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
18 февраля 2021
Неосновной инстинкт. Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
Неосновной инстинкт.Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
3 апреля 2022

Другими негативными последствиями она назвала снижение уверенности в себе и своих сексуальных способностях, ощущение неудовлетворенности телом, исчезновение доверия между партнерами и эмоциональное отчуждение. В заключение Мелехина подчеркнула, что если симуляция оргазма становится регулярной, то такую модель поведения можно считать патологией.

Ранее сексолог Досси Истон рассказала, как подготовиться к сексу втроем. Важным аспектом она назвала открытое общение, которое должно состояться до и после полового акта.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для него это плохо кончится». Трамп пригрозил Путину и пообещал поставить Украине Tomahawk, если конфликт не урегулируют

    Россиян предупредили об ответственности за вождение после приема ряда лекарств

    Россиянам рассказали о первых признаках непригодности зимней резины

    В консульстве подтвердили нахождение россиян в невольническом кол-центре в Мьянме

    Посольство России в Таиланде назвало число освобожденных россиян из рабства в Мьянме

    Мошенники начали использовать новый метод запугивания жертв

    В США назвали преимущество России перед НАТО

    Раскрыты подробности отражения ночной атаки ВСУ на российский регион

    Назван минимальный срок готовности Европы к войне с Россией

    Жена выгнала мужа из дома после рассказа о диалоге 12-летней давности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости