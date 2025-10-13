Звезду реалити-шоу арестовали за мошенничество

Звезду шоу «Настоящие домохозяйки Потомака» Осефо арестовали за мошенничество

Звезду американского реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Потомака» (The Real Housewives of Potomac) Венди Осефо и ее мужа Эдди арестовали по обвинению в мошенничестве со страховыми выплатами. Об этом пишет Variety.

По версии следствия, супруги солгали страховой о том, что из их дома украли предметы роскоши общей стоимостью 450 тысяч долларов (36 миллионов рублей). Однако в ходе расследования полиция выяснила, что на самом деле Осефо вернули эти вещи в магазин и получили назад деньги, прежде чем заявить в полицию об ограблении.

Участнице реалити-шоу и ее мужу предъявили обвинение. Уточняется, что после внесения залога пару освободили из-под стражи, они должны будут предстать перед судом 7 ноября.

Ранее сообщалось, что бывшей участнице шоу «Настоящие домохозяйки Потомака» Карен Хьюгер вынесли приговор за управление автомобилем в нетрезвом виде. Суд назначил ей год лишения свободы.

