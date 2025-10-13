Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:35, 13 октября 2025Интернет и СМИ

Звезду реалити-шоу арестовали за мошенничество

Звезду шоу «Настоящие домохозяйки Потомака» Осефо арестовали за мошенничество
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Michael Loccisano / Getty Images

Звезду американского реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Потомака» (The Real Housewives of Potomac) Венди Осефо и ее мужа Эдди арестовали по обвинению в мошенничестве со страховыми выплатами. Об этом пишет Variety.

По версии следствия, супруги солгали страховой о том, что из их дома украли предметы роскоши общей стоимостью 450 тысяч долларов (36 миллионов рублей). Однако в ходе расследования полиция выяснила, что на самом деле Осефо вернули эти вещи в магазин и получили назад деньги, прежде чем заявить в полицию об ограблении.

Участнице реалити-шоу и ее мужу предъявили обвинение. Уточняется, что после внесения залога пару освободили из-под стражи, они должны будут предстать перед судом 7 ноября.

Ранее сообщалось, что бывшей участнице шоу «Настоящие домохозяйки Потомака» Карен Хьюгер вынесли приговор за управление автомобилем в нетрезвом виде. Суд назначил ей год лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Торговле России и Китая предсказали сокращение

    Акула укусила подростка за живот

    Популярный стриминговый сервис масштабно обновился

    Медведев назвал условие наступления мира в секторе Газа

    Израиль решил добиться допуска отстраненных гимнастов на чемпионат мира

    Директор российского магазина расправился с покупателем в подсобке

    Стало известно о смерти российской пенсионерки на больничном полу

    В Госдуме дали совет Трампу после его слов о Путине

    В России поймали рыбу-гиганта стоимостью больше 160 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости