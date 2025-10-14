В Госдуме отреагировали на желание Зеленского купить Tomahawk за счет российских активов

Депутат Чепа: Европа ответит, если купит Tomahawk за счет российских активов

Европейские страны ответят, если потратят на покупку дальнобойных ракет Tomahawk для Украины средства из российских замороженных активов, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что деньги на покупку Tomahawk у США можно взять из замороженных российских активов.

Понятно, что США готовы поставлять оружие за европейские деньги, однако у Европы финансовые проблемы и она не может удовлетворять увеличивающиеся аппетиты Украины, отметил депутат.

«Предложение Зеленского отчасти поддерживается некоторыми странами, которым нечего терять. Они поддерживают такую позицию и заявляют о том, что необходимо использовать российские активы, но обязательно придет "ответка", и ведущие европейские страны могут потерять не меньше того, что Европа может передать Украине из этих активов. Поэтому это предложение останется только пожеланием», — прокомментировал Чепа.

До этого Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом поставки ракет Tomahawk Киеву для давления на Россию. По его словам, Москва якобы боится последствий такого решения.

