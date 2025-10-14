Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
02:39, 14 октября 2025Культура

Алек Болдуин и его брат на внедорожнике врезались в дерево

TMZ: Актер Алек Болдуин и его брат попали в аварию, врезавшись в дерево
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алек Болдуин

Алек Болдуин. Фото: Globallookpress.com

Американский актер Алек Болдуин и его брат Стивен попали в аварию, врезавшись в дерево на своем внедорожнике. Об этом сообщил портал TMZ.

В публикации уточняется, что обладатель «Оскара» и его брат врезались бампером Range Rover в ствол в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк.

На кадрах, которые показал портал, видно, как братья под дождем осматривают разбитое авто, у которого поврежден бампер и капот. Кто был за рулем в момент ДТП, неизвестно. Позже Алек Болдуин с братом уехали на другом внедорожнике, предварительно дождавшись полицию.

В 2021 году Алек Болдуин случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс из заряженного револьвера на съемках фильма «Ржавчина», женщина не выжила. В декабре 2024 года дело официально закрыли, признав, что актер не совершал преступления, произошла трагедия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сочетают достаточную мобильность и скрытность». В США представили новые пусковые установки для Tomahawk

    В Германии указали на утрату влияния на мировой арене

    Останки женщины идентифицировали через 21 год после обнаружения

    Израильская газета поместила на обложку силуэт Трампа из фотографий заложников

    Трамп после Газы захотел вплотную заняться Украиной

    Алек Болдуин и его брат на внедорожнике врезались в дерево

    Мужчина испугался похода на работу из-за одного отправленного по ошибке письма

    В США назвали единственный способ спасти Украину от краха

    Рогов заявил о шатком положении главкома ВСУ

    В Польше раскрыли сигнал Путина Западу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости