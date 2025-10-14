Алек Болдуин и его брат на внедорожнике врезались в дерево

TMZ: Актер Алек Болдуин и его брат попали в аварию, врезавшись в дерево

Американский актер Алек Болдуин и его брат Стивен попали в аварию, врезавшись в дерево на своем внедорожнике. Об этом сообщил портал TMZ.

В публикации уточняется, что обладатель «Оскара» и его брат врезались бампером Range Rover в ствол в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк.

На кадрах, которые показал портал, видно, как братья под дождем осматривают разбитое авто, у которого поврежден бампер и капот. Кто был за рулем в момент ДТП, неизвестно. Позже Алек Болдуин с братом уехали на другом внедорожнике, предварительно дождавшись полицию.

В 2021 году Алек Болдуин случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс из заряженного револьвера на съемках фильма «Ржавчина», женщина не выжила. В декабре 2024 года дело официально закрыли, признав, что актер не совершал преступления, произошла трагедия.

