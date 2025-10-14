Политик Царев: Нельзя приучать Запад к тому, что РФ не отвечает на провокации

Москве нельзя приучать страны Запада к тому, что Россия не отвечает на военные провокации, в противном случае ситуация может дойти до того, что стране в итоге придется применять «самые страшные» меры. Об этом порассуждал российский политик, экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев, его заявление приводит «Царьград».

По словам Царева, Россия не должна терять статуса опасного «русского медведя» и на каждый выпад ей следует отвечать выпущенным снарядом. «Лучше всего — где-то там сбить беспилотник, ударить по каким-то административным зданиям в Киеве (...) Еще что-то сделать такое, чтобы видели: русские отвечают», — заявил он. Политик подчеркнул, что, если Россия будет отвечать на провокации, реакция на Западе будет понимающей.

«[Будут думать:] ну а как вы хотели — "русский медведь", еще хорошо, что вот так, а то могло быть и хуже», — предсказал эффект ответных действий Москвы на западных политиков Царев. Он добавил, что в случае потери статуса «опасного медведя», может встать вопрос о самом существовании российского государства.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает специальную военную операцию за неимением альтернатив. «Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей», — сообщил он.