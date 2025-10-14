Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:16, 14 октября 2025Россия

В России порассуждали о потере страной статуса опасного «русского медведя»

Политик Царев: Нельзя приучать Запад к тому, что РФ не отвечает на провокации
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Москве нельзя приучать страны Запада к тому, что Россия не отвечает на военные провокации, в противном случае ситуация может дойти до того, что стране в итоге придется применять «самые страшные» меры. Об этом порассуждал российский политик, экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев, его заявление приводит «Царьград».

По словам Царева, Россия не должна терять статуса опасного «русского медведя» и на каждый выпад ей следует отвечать выпущенным снарядом. «Лучше всего — где-то там сбить беспилотник, ударить по каким-то административным зданиям в Киеве (...) Еще что-то сделать такое, чтобы видели: русские отвечают», — заявил он. Политик подчеркнул, что, если Россия будет отвечать на провокации, реакция на Западе будет понимающей.

«[Будут думать:] ну а как вы хотели — "русский медведь", еще хорошо, что вот так, а то могло быть и хуже», — предсказал эффект ответных действий Москвы на западных политиков Царев. Он добавил, что в случае потери статуса «опасного медведя», может встать вопрос о самом существовании российского государства.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает специальную военную операцию за неимением альтернатив. «Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей», — сообщил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ходорковского и его пособников обвинили в попытке захвата власти в России. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения

    Политолог высказался о мотивах Трампа в отношении Израиля

    В Кремле призвали дождаться встречи Трампа и Зеленского ради одного вопроса

    Десантники рассказали о защите БМД от дронов «дредами»

    В Кремле ответили на угрозу Макрона

    Бывшим руководителям WorldSkills Russia увеличили сумму хищений по гранту

    Состояние здоровья Киркорова взволновало поклонников

    Россиянин получил 15 лет колонии за банковские переводы

    Полковник Росгвардии попался на вымогательстве стройматериалов

    Периодическая боль в глазу у 29-летней девушки оказалась симптомом редкого вида рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости