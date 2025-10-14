Россия
Песков заявил об отсутствии альтернатив для СВО

Песков заявил, что Россия продолжает СВО за неимением альтернатив
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) за неимением альтернатив. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что Москва готова к мирному урегулированию.

«Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию. Так или иначе, Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей», — пояснил представитель Кремля.

Ранее Песков ответил на вопрос о целях спецоперации. По его словам СВО направлена на обеспечение безопасности.

Помимо того, добавил тогда он, СВО должна ликвидировать первопричины того конфликта, которые есть между Россией и Украиной, а также в области европейской безопасности.

