Песков ответил на вопрос о целях спецоперации

Песков: СВО не бесцельна и направлена на обеспечение безопасности

Специальная военная операция (СВО) не бесцельна и направлена на обеспечение безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Война эта не бесцельная. Война эта для того, чтобы обеспечить нашу безопасность и наши интересы», — сказал он.

Помимо того, СВО должна ликвидировать первопричины того конфликта, которые есть между Россией и Украиной, а также в области европейской безопасности, добавил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл цели СВО. Он пояснил, что Москва борется не за территории, а за права людей, а также призвал уважать мнение людей, которые в ходе референдумов заявили о желании быть в составе России.