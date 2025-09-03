Россия
19:13, 3 сентября 2025Россия

Путин раскрыл цели СВО на Украине

Путин: Россия в СВО борется не за территории, а за права людей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия борется не за территории, а за права людей. Цели специальной военной операции (СВО) на Украине раскрыл российский президент Владимир Путин, его слова передает ТАСС.

Выступая на пресс-конференции, глава государства призвал уважать мнение людей, которые в ходе референдумов заявили о желании быть в составе России.

«Мы боремся не столько за территории, сколько за права людей, которые проживают на этих территориях», — обозначил Путин.

Президент пояснил, что речь идет о праве говорить на русском языке и жить в рамках российских культуры и традиций, передаваемых из поколения в поколение.

Ранее президент России заявил, что видит «свет в конце тоннеля» по украинскому урегулированию. По его словам, возможно договориться о приемлемом для всех варианте прекращения конфликта.

