15:48, 14 октября 2025

Генсек НАТО рассказал анекдот про Lada и холодильник

Рютте прокомментировал поставки F-35 анекдотом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kin Cheung / AP

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал поставки истребителей F-35 и систем ПВО Patriot анекдотом про Lada и холодильник. Об этом сообщает Clash Report на своей странице в социальной сети X.

Рютте подчеркнул, что существует высокий спрос на продукцию оборонных компаний, как европейских, так и американских, поэтому необходимо нарастить темпы производства.

Говоря о закупках европейскими странами F-35 и систем Patriot, генсек НАТО заявил, что иногда «вспоминает старую русскую шутку про Lada и холодильник», которая актуальна в данном контексте.

«Продавец Lada говорит, что автомобиль доставят через десять лет. Реакция [покупателя] — утром или днем? Какая разница? Ну, днем привезут холодильник», — пошутил Рютте.

Ранее Рютте заявил, что сбитие российских самолетов в небе НАТО было бы проявлением слабости. По его словам, пропорциональным ответом на такие действия будет мягкое выведение объектов из воздушного пространства альянса.

