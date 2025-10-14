Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:11, 14 октября 2025Культура

Киркоров не увидел ничего плохого в кукареканье

Киркоров сравнил певицу MARGO с Мадонной
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Певец Филипп Киркоров заступился за артистку MARGO (настоящее имя — Марго Овсянникова), которую ранее раскритиковал продюсер Иосиф Пригожин за ее трек под названием «Кукареку». В беседе с Пятым каналом исполнитель отметил, что певица, хоть и экспрессивна, но никого не оставляет равнодушным, в чем ее главное преимущество.

Также он сравнил россиянку с американской певицей Мадонной.

«В Мадонну, по большому счету, никто не верил. Она не Уитни Хьюстон, как певица, не бог есть какая красавица, но она своим трудом взяла измором, покорила весь мир. MARGO — у нее очень много общего с Мадонной. Она очень много работает, очень много трудится», — указал он.

Также Киркоров признался, что фанаткой MARGO является его дочь Алла-Виктория, и добавил, что у певицы в целом много поклонников среди молодежи.

«Детки тоже кукарекают, и ничего плохого в этом нет. Пусть кукарекают. [Это] лучше, чем бегать по подворотням», — резюмировал он.

Ранее Филипп Киркоров рассказал о своих отношениях с певицей Ольгой Бузовой. По его словам, они с артисткой ревностно относятся к творческим союзам друг друга с другими людьми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили поручение Трампа Уиткоффу заняться Украиной после Газы

    Доктор Мясников назвал самую большую ошибку при приеме таблеток

    Медведев высказался приходе во власть участников СВО

    Скандальная российская певица решила заняться производством спермы быков

    «Радиостанция Судного дня» передала шифровку со словом «токосъемник»

    В столице Европейского союза отменили все рейсы

    Киркоров не увидел ничего плохого в кукареканье

    Три дома моды оштрафовали на сотни миллионов евро

    Российская школьница передавала через таксистов пакеты с деньгами и украшениями

    Цены на нефть рухнули

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости