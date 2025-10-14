Киркоров не увидел ничего плохого в кукареканье

Киркоров сравнил певицу MARGO с Мадонной

Певец Филипп Киркоров заступился за артистку MARGO (настоящее имя — Марго Овсянникова), которую ранее раскритиковал продюсер Иосиф Пригожин за ее трек под названием «Кукареку». В беседе с Пятым каналом исполнитель отметил, что певица, хоть и экспрессивна, но никого не оставляет равнодушным, в чем ее главное преимущество.

Также он сравнил россиянку с американской певицей Мадонной.

«В Мадонну, по большому счету, никто не верил. Она не Уитни Хьюстон, как певица, не бог есть какая красавица, но она своим трудом взяла измором, покорила весь мир. MARGO — у нее очень много общего с Мадонной. Она очень много работает, очень много трудится», — указал он.

Также Киркоров признался, что фанаткой MARGO является его дочь Алла-Виктория, и добавил, что у певицы в целом много поклонников среди молодежи.

«Детки тоже кукарекают, и ничего плохого в этом нет. Пусть кукарекают. [Это] лучше, чем бегать по подворотням», — резюмировал он.

