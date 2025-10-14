Бывший СССР
Количество дезертиров в ВСУ резко возросло

РИА Новости: Бойцы ВСУ самовольно оставляют части после первого боевого задания
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Количество дезертиров в Вооруженных силах Украины (ВСУ) резко выросло. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его словам, младших командиров вынуждают посылать своих подчиненных на выполнение задач не по назначению. В ведомстве рассказали, что украинские военные, как правило, решают самовольно оставить часть уже после первого задания.

Ранее стало известно, что с начала 2025 года количество случаев самовольного оставления части в ВСУ составило 156 360. По данным бюро расследований страны, количество случаев дезертирства в среднем составляет примерно 17-18 тысяч в месяц.

