Командование ВСУ вывело бригаду с направления из-за конфликта с другой

ТАСС: командование ВСУ выводит бригаду из-под Харькова из-за конфликта с другой

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) выводит с харьковского направления 114-ю бригаду из-за конфликта с 15-й. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

Отмечается, что вывод 114-й бригады территориальной обороны происходит из-за возросших потерь, конфликтов и взаимных диверсий с 15-й бригадой оперативного назначения «Кара-Даг». Оба подразделения из-за дружественных атак, как отметили в структурах, практически полностью лишились боеспособности на этом участке фронта.

Ранее Российская армия взяла под контроль населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области. Как уточнили в Минобороны, село заняли подразделения группировки войск «Запад».