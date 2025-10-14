Лишенный гражданства Украины бывший депутат Рады пообещал выкинуть Зеленского

Лишенный гражданства Украины экс-депутат Рады Царев пообещал выкинуть Зеленского

Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев, лишенный украинского гражданства, пообещал «выкинуть» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил ТАСС.

«Мы выкинем Зеленского и вернем Украине, украинцам их Украину — цветущую, мирную, ту, которую мы хорошо помним, какая она была раньше», — сообщил экс-парламентарий.

Он подчеркнул, что решение о лишении его гражданства Украины является абсурдным. Царев обратил внимание, что гражданство ему давал не Зеленский.

14 октября президент Украины подписал указ. В соответствии с ним, кроме Царева, гражданства лишались мэр Одессы Геннадий Труханов и артист балета Сергей Полунин.