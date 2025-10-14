Бывший СССР
13:57, 14 октября 2025Бывший СССР

Лукашенко пофантазировал о Нобелевской премии и дал Трампу один совет

Лукашенко посоветовал Трампу не переживать из-за Нобелевской премии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал своему американскому коллеге Дональду Трампу не переживать из-за решения Нобелевского комитета присвоить премию мира другому политику. Его слова приводит БелТА.

Глава государства назвал премию политизированной и заявил, что куда важнее поддержка президента США международным сообществом и людьми в мире. Он также пофантазировал о том, что отказался бы от награды, если бы ее присвоили ему.

«Я лично бы ему посоветовал особо не переживать, что не присудили эту Нобелевскую премию. Потому что быть в ряду этих отщепенцев там, наверное, ему не к месту. (...) Я иногда так думаю, если бы кому-то из вас или мне предложили эту премию, я бы точно от нее отказался», — сказал белорусский лидер на совещании в Минске по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений.

Ранее Лукашенко заявил, что согласен заключить большую сделку с США, если будут учтены интересы Белоруссии. Он также отметил, что нормально относится ко всем предложениям Дональда Трампа, но требует честного исполнения обязательств со стороны Вашингтона.

