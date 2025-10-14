Морские поставки российской нефти достигли максимума с июня 2023 года

Bloomberg: Среднесуточный морской экспорт нефти РФ достиг 3,74 млн баррелей

С 12 сентября по 12 октября среднесуточный морской экспорт российской нефти достиг максимального значения за последние 28 месяцев и поднялся до 3,74 миллиона баррелей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Наращиванию отгрузок российского сырья на экспортные терминалы способствует ряд факторов, отмечают эксперты. К числу основных причин подобной динамики они отнесли последствия регулярных атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), а также увеличение добычи в рамках обязательств ОПЕК+. Так, с марта среднесуточный целевой показатель вырос более чем на 500 тысяч баррелей.

На фоне проведения ремонтных работ на крупных российских НПЗ местные производители стремятся перенаправлять больше сырья в черноморские и балтийские порты. Отправлять на переработку нефть в сложившихся условиях становится нерентабельно, отмечают эксперты. В результате за последние четыре недели среднесуточные объемы отгрузки сырья из Приморска, Усть-Луги и Новороссийска достигли 2,3 миллиона баррелей. Однако местных мощностей для еще более активного наращивания экспортных поставок остается все меньше, констатируют аналитики.

По итогам сентября совокупные доходы российских экспортеров нефти составили 8,96 миллиарда долларов, отметили ранее аналитики Международного энергетического агентства. В месячном выражении показатель увеличился на 200 миллионов на фоне роста среднесуточных объемов поставок до 7,44 миллиона баррелей. В то же время экспорт нефтепродуктов за это время, напротив, просел. Доходы от продаж сократились на 440 миллионов долларов (до 4,39 миллиарда). Эксперты объяснили снижение активным поиском альтернативных поставщиков со стороны ключевых покупателей.