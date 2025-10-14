Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:54, 14 октября 2025Экономика

Морские поставки российской нефти достигли максимума с июня 2023 года

Bloomberg: Среднесуточный морской экспорт нефти РФ достиг 3,74 млн баррелей
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

С 12 сентября по 12 октября среднесуточный морской экспорт российской нефти достиг максимального значения за последние 28 месяцев и поднялся до 3,74 миллиона баррелей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Наращиванию отгрузок российского сырья на экспортные терминалы способствует ряд факторов, отмечают эксперты. К числу основных причин подобной динамики они отнесли последствия регулярных атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), а также увеличение добычи в рамках обязательств ОПЕК+. Так, с марта среднесуточный целевой показатель вырос более чем на 500 тысяч баррелей.

Материалы по теме:
США ввели против российской нефти «одни из самых жестких санкций». Кремль назвал их тяжелым наследием Байдена
США ввели против российской нефти «одни из самых жестких санкций». Кремль назвал их тяжелым наследием Байдена
10 января 2025
«Я это сделаю». Трамп угрожает дружественным России странам. Откажутся ли они от российской нефти?
«Я это сделаю». Трамп угрожает дружественным России странам. Откажутся ли они от российской нефти?
24 сентября 2025

На фоне проведения ремонтных работ на крупных российских НПЗ местные производители стремятся перенаправлять больше сырья в черноморские и балтийские порты. Отправлять на переработку нефть в сложившихся условиях становится нерентабельно, отмечают эксперты. В результате за последние четыре недели среднесуточные объемы отгрузки сырья из Приморска, Усть-Луги и Новороссийска достигли 2,3 миллиона баррелей. Однако местных мощностей для еще более активного наращивания экспортных поставок остается все меньше, констатируют аналитики.

По итогам сентября совокупные доходы российских экспортеров нефти составили 8,96 миллиарда долларов, отметили ранее аналитики Международного энергетического агентства. В месячном выражении показатель увеличился на 200 миллионов на фоне роста среднесуточных объемов поставок до 7,44 миллиона баррелей. В то же время экспорт нефтепродуктов за это время, напротив, просел. Доходы от продаж сократились на 440 миллионов долларов (до 4,39 миллиарда). Эксперты объяснили снижение активным поиском альтернативных поставщиков со стороны ключевых покупателей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мэр Одессы лишен украинского гражданства и потеряет власть. У него может быть российский паспорт

    Госдума освободила семьи участников СВО от одного вида платежей

    В Москве таксист-мигрант надругался над несовершеннолетней пассажиркой

    Военные взяли власть в свои руки в одной стране

    Путин назначил нового посла в Австрии

    Раскрыта стоимость PlayStation 6

    Бывший судья Верховного суда России остался без имущества на 9 миллиардов рублей

    Россиян предостерегли от употребления даже одного бокала вина в обед

    В российском городе появилась зебра для ежей

    Россияне бросились скупать новогодние туры в пять теплых стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости