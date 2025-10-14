Среда обитания
Все
18:23, 14 октября 2025Среда обитания

На курорте Сбера занялись восстановлением популяции белки-телеутки

Курорт «Манжерок» восстанавливает популяцию алтайской белки-телеутки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пресс-служба курорта Манжерок

На всесезонном курорте Сбера «Манжерок» занимаются восстановлением популяции алтайских белок-телеуток. Там реализуется программа по возвращению животных в естественную среду обитания, рассказали в пресс-службе курорта. К настоящему моменту на территории курорта поселилось более 50 особей.

«Белки проходят период адаптации в вольерах, где привыкают к новым условиям. Их первое знакомство с природой происходит осенью, когда бельчата, рожденные летом, уже подрастают, а взрослые особи полностью меняют летний мех на зимний. Такой подход облегчает адаптацию животных к холодному сезону», — пояснила ветеринарный врач курорта Ирина Обухова. Для закрепления телеуток на территории курорта специалисты размещают на деревьях дуплянки и кормушки, которые крепятся с помощью такелажных лент без повреждения стволов. Их основная задача — безопасно и надежно закрепить домики для новых обитателей.

Фото: Пресс-служба курорта Манжерок

«Мы стараемся сохранить природу и не используем гвозди или саморезы. Такелажные ленты в любой момент можно снять и перевесить дуплянку, если потребуется», — подчеркнул начальник отдела безопасной эксплуатации горной инфраструктуры курорта Виталий Аксёнов.

Белки-телеутки отличаются крупными размерами и ценным мехом. По словам экологов, с каждым годом их популяция сокращается. Причины самые разные: шумовое загрязнение, давление хищников, климатические аномалии, нехватка корма, уменьшение лесного покрова — их природного дома. Именно поэтому «Манжерок» занимается восстановлением численности этого вида. Животные успешно осваивают территорию, где созданы благоприятные условия для их обитания. В будущем гости смогут наблюдать за жизнью белок и даже лично кормить этих пушистых зверей. Программа по восстановлению популяции белки-телеутки рассчитана на три года и является частью экологической стратегии курорта, направленной на сохранение биологического разнообразия Горного Алтая.

