На Украине после лишения мэра Одессы гражданства предрекли следующую атаку на чиновника

После лишения Труханова гражданства Украины началась атака на Вилкула
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

После лишения мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины началась атака еще на одного украинского чиновника. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram.

«Вслед за лишением гражданства Труханова началась атака и на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, который сейчас фактически руководит городом», — говорится в публикации.

Уточняется, что за несколько дней до лишения Труханова гражданства считающийся близким к Офису президента блогер Игорь Лаченков продвигал соответствующую петицию. 14 октября он заявил, что получил сотни сообщений из Кривого Рога, что «Вилкул — это худшее, что может быть».

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Вместе с тем он лишил гражданства бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.

