На Украине после лишения мэра Одессы гражданства предрекли следующую атаку на чиновника

После лишения Труханова гражданства Украины началась атака на Вилкула

После лишения мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины началась атака еще на одного украинского чиновника. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram.

«Вслед за лишением гражданства Труханова началась атака и на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, который сейчас фактически руководит городом», — говорится в публикации.

Уточняется, что за несколько дней до лишения Труханова гражданства считающийся близким к Офису президента блогер Игорь Лаченков продвигал соответствующую петицию. 14 октября он заявил, что получил сотни сообщений из Кривого Рога, что «Вилкул — это худшее, что может быть».

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Вместе с тем он лишил гражданства бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.