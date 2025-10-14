Названа возможная причина развода Джигана и Самойловой

Дворцов: Самойлова решила развестись, потому что устала от поведения Джигана

Продюсер Сергей Дворцов назвал возможную причину развода рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) и популярной блогерши Оксаны Самойловой. Его цитирует News.ru.

По мнению медиаменеджера, блогерша устала терпеть поведение артиста. «Он перестал быть артистом и превратился просто в какого-то скандального мужика. Ее заколебало, что он постоянно разгуливает с молодыми девочками. А ведь у него есть жена и дети», — сказал он.

Дворцов добавил, что все это время Самойлова «терпела все выходки мужа», потому что любила. «Но всякому терпению приходит конец», — заключил продюсер.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал Джигана и Самойлову бесталанными пустышками и обвинил их в пиаре.

О том, что Самойлова и Джиган разводятся, стало известно 9 октября. Тогда отмечалось, что Самойлова подала заявление в мировой суд. Пара жената с 2012 года. За 13 лет брака у них родились четверо детей — дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид.