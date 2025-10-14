Правозащитники оценили возможный выход на свободу делавшего кукол из детей некрополиста

Член ОНФ Тараканов: Некрополист Москвин не должен выходить на свободу

Некрополист Анатолий Москвин, делавший кукол из тел детей, не должен выходить на свободу. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал член Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Тараканов.

Правозащитник оценил новость о возможном выходе на свободу Москвина и заметил, что он должен быть отправлен в психиатрическую больницу или отбывать наказание в местах принудительного лишения свободы, а не лечиться амбулаторно.

14 октября сообщалось, что некрополиста могут выписать из психбольницы и передать под опеку родственникам. Возможное освобождение Москвина позже прокомментировал и суд.

История Анатолия Москвина прогремела на всю страну в ноябре 2011 года. Сотрудники полиции обнаружили в квартире некрополиста 26 кукол, оказавшихся телами мертвых девочек. В течение десяти лет мужчина выкапывал их на кладбищах разных районов области, а потом высушивал с помощью специального раствора из соли и соды.