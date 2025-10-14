Суд отреагировал на новость о возможном освобождении делавшего кукол из детей некроманта

ТАСС: Делавший из тел детей кукол некрополист Москвин продолжает лечение

Суд в Нижнем Новгороде отреагировал на новость о возможном освобождении делавшего кукол из тел детей некрополиста Анатолия Москвина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

По словам собеседницы агентства, постановлением Ленинского районного суда Нижнего Новгорода от 7 мая Москвину продлен на 6 месяцев срок применения принудительных мер в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа. Никаких других материалов в суд в настоящий момент не поступало. Сейчас фигурант продолжает лечение в медучреждении.

Ранее появилась информация о том, что психиатрическая больница, в которой проходил принудительное лечение некрополист, собрала пакет документов в суд, чтобы выписать его и передать под опеку родственникам. Сам мужчина недееспособен, почти не ходит и плохо видит. Москвин может оказаться на свободе через месяц.