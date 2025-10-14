Силовые структуры
10:43, 14 октября 2025Силовые структуры

Стало известно о возможном освобождении делавшего кукол из тел детей некрополиста

Некрополиста Москвина, делавшего из детей кукол, могут выписать из психбольницы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Золото / РИА Новости

Некрополиста Анатолия Москвина, делавшего из детей кукол, могут выписать из психбольницы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, психиатрическая больница, в которой проходил принудительное лечение Москвин, собрала пакет документов в суд, чтобы выписать пациента и передать его под опеку родственникам. Сам он недееспособен, почти не ходит и плохо видит. Москвин может оказаться на свободе через месяц.

13 мая Ленинский суд Нижнего Новгорода продлил срок пребывания Москвина в психиатрической клинике до 7 ноября.

Некрополиста задержали в 2011 году. В его квартире обнаружили 26 «кукол», сделанных из мумифицированных тел маленьких девочек. Было возбуждено уголовное дело по статье 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения») УК РФ. Экспертиза признала Москвин невменяемым, и суд принял решение отправить его на лечение.

