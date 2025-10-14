Стало известно о возможном освобождении делавшего кукол из тел детей некрополиста

Некрополиста Москвина, делавшего из детей кукол, могут выписать из психбольницы

Некрополиста Анатолия Москвина, делавшего из детей кукол, могут выписать из психбольницы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, психиатрическая больница, в которой проходил принудительное лечение Москвин, собрала пакет документов в суд, чтобы выписать пациента и передать его под опеку родственникам. Сам он недееспособен, почти не ходит и плохо видит. Москвин может оказаться на свободе через месяц.

13 мая Ленинский суд Нижнего Новгорода продлил срок пребывания Москвина в психиатрической клинике до 7 ноября.

Некрополиста задержали в 2011 году. В его квартире обнаружили 26 «кукол», сделанных из мумифицированных тел маленьких девочек. Было возбуждено уголовное дело по статье 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения») УК РФ. Экспертиза признала Москвин невменяемым, и суд принял решение отправить его на лечение.