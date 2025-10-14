Новую РСЗО КНДР назвали прямым вызовом США

В Army Recognition назвали похожую на HIMARS РСЗО КНДР вызовом превосходству США

Новая реактивная система залпового огня (РСЗО), которую продемонстрировали на параде в Пхеньяне 10 октября, демонстрирует способность КНДР копировать лучшие западные решения. Об этом пишет Army Recognition.

Установку называют копией американской РСЗО HIMARS из-за внешнего сходства двух систем. Отмечается, что демонстрация корейской разработки вызвала обеспокоенность на Западе из-за растущей способности Пхеньяна копировать мобильность и точность западной артиллерии.

Как и HIMARS, корейская РСЗО получила трехосное шасси и модульную конфигурацию, которая позволяет использовать пакеты с различными ракетами. «Западные военные обозреватели быстро проанализировали это, расценив как прямой вызов технологическому превосходству США», — говорится в материале.

Автор допустил, что модульная установка может нести реактивные снаряды калибров 122 и 240 миллиметров, а также неизвестную баллистическую ракету. Считается, что она может быть уменьшенным вариантом тактической ракеты KN-23. Издание подчеркнуло, что разработка таких систем демонстрирует растущий интерес КНДР к скорости, живучести и модульности РСЗО. При этом в публикации предположили, что «северокорейский HIMARS» уступает западным аналогам по эффективности системы управления огнем.

Ранее в октябре Telegram-канал «Военная хроника» подсчитал, что у ВСУ осталось около 5-10 процентов поставленных Западом РСЗО HIMARS. При этом арсеналы Киева регулярно пополняют.