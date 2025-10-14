Предсказавший покушение на Трампа пастор предрек землетрясение в США

Daily Mail: Пастор предрек землетрясение в США через три дня после мира в Газе

В Соединенных Штатах в ближайшие дни может произойти землетрясение. С соответствующим предсказанием выступил христианский пастор и пророк из Оклахомы Брэндон Дейл Биггс, пишет Daily Mail.

Сейсмическая активность станет последствием подписания мирного соглашения в Газе, уверен пастор, прославившийся после того, как за три месяца предрек покушение на президента США Дональда Трампа. По словам Биггса, землетрясение случится через три дня после того, как Иерусалим попытаются разделить. «Господь сказал мне... Вы увидите трехдневное окно. Это время для людей, чтобы бежать», — предупредил священнослужитель. Подземные толчки пройдут вдоль Ново-Мадридского разлома. Этот разлом пересекает штаты Миссури, Арканзас, Теннесси, Кентукки и Иллинойс. Предполагаемое землетрясение окажется довольно сильным, грозится Биггс.

Ранее New York Times писала об угрозе мегаземлетрясения у западного побережья Северной Америки. Его может спровоцировать разлом Каскадия, считающийся одной из опаснейших зон субдукции на Земле. Прогнозируемое землетрясение может принести большие разрушения, чем разлом Сан-Андреас.