18:12, 13 октября 2025Экономика

В США заявили об угрозе мегаземлетрясения

Разлом плиты у западного побережья США может привести к мегаземлетрясению
Виктория Клабукова

Фото: MuhsinRina / Shutterstock / Fotodom

Соединенным Штатам грозит мегаземлетрясение. К стихийному бедствию может привести разлом тектонической плиты у западного побережья материка, пишет New York Times.

Последние геологические исследования демонстрируют стремительную деформацию тектонической плиты Хуан-де-Фука, граница которой проходит в 150 километрах от побережья штата Орегон. Плита располагается между Североамериканской и Тихоокеанской плитами, которые буквально разрывают ее на части. Разлом под названием «Каскадия» считается одной из опаснейших зон субдукции на планете. В последний раз он давал о себе знать больше 300 лет назад, но в будущем может спровоцировать землетрясение, куда более сильное, чем от разлома «Сан-Андреас». Мегаземлетрясением называют толчки магнитудой от 9.

Ранее об угрозе мегаземлетрясения заговорили в Японии. Сроки его пока не установлены. Согласно последним моделям, с 80-процентной вероятностью оно произойдет в следующие 30 лет. По прогнозам сейсмологов, подземные толчки будут зафиксированы в Нанкайском желобе к югу от тихоокеанского побережья. Число жертв стихийного бедствия может составить около 298 тысяч человек. Российские сейсмологи, однако, подвергают такое заявление сомнению.

.
