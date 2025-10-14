Бывший СССР
Поддержавшего ВС России инвестора из Эстонии обязали заплатить Украине в 30 раз больше

Delfi: Суд Эстонии обязал заплатить Украине инвестора, поддержавшего ВС РФ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Billion Photos / Shutterstock / Fotodom

Суд Эстонии обязал инвестора, поддержавшего с помощью криптовалюты фонд помощи российским войскам, заплатить Украине в 30 раз больше. Об этом сообщает портал Delfi.ee.

«Кульминацией дела стало соглашение о признании вины, по которому криптоинвестор согласился выплатить украинской благотворительной организации в 30 раз больше суммы, ранее пожертвованной в пользу российских солдат», — говорится в публикации.

Отмечается, что мужчина перевел в поддержку российских войск порядка 50 долларов, поэтому он должен будет выплатить Украине около 1640 долларов.

Ранее Евросоюз передал Украине новый пакет военной помощи на 6,5 миллиона евро. В него вошли системы противодействия дронам, а также микроавтобусы и внедорожники, которые помогут Вооруженным силам Украины добираться до удаленных и труднодоступных районов.

