Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:32, 14 октября 2025Силовые структуры

Подросток с ножом надругался над первоклассницей в российском регионе

Под Калининградом задержали подозреваемого в надругательстве над ребенком
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Калининградской области задержали подозреваемого в надругательстве над малолетней девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, днем 10 октября школьница, возвращаясь домой, заходила в подъезд, когда за ней последовал задержанный. Там он достал нож и стал угрожать потерпевшей, после чего совершил преступление. Личность напавшего была установлена по горячим следам. Им оказался несовершеннолетний юноша.

Возбуждено уголовное дело по статье об иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей. В ближайшее время подростку изберут меру пресечения.

Как пояснили «Ленте.ру» в региональном управлении МВД России, потерпевшей всего семь лет. О произошедшем стало известно после того, как в полицию обратилась с заявлением ее мать. 14-летний юноша был задержан во время попытки совершить преступление против еще одной девочки.

Ранее сообщалось, что на Урале сотрудники полиции поймали одного из двух сбежавших педофилов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина попросили отказаться от изменения системы ОМС. Как это отразится на жизни россиян?

    Россиянин украл из магазина duty free косметику на 40 тысяч рублей и попал на видео

    Журналист сообщил о положительном знаке в состоянии Шумахера

    Раскрыто заявление ФСБ по деятельности Ходорковского и его пособников

    Вскрылись новые подробности об одном из фигурантов дела экс-замглавы Минобороны Иванова

    Польша заявила о невозможности приема беженцев с Украины

    Мужчин с ожирением предупредили о риске считающегося женским вида рака

    Ирина Шейк опубликовала фото топлес

    Лидер «Мумий Тролля» не стал отказываться от бизнеса в России

    ВС России продвинулись в Купянске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости