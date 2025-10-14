Подросток с ножом надругался над первоклассницей в российском регионе

Под Калининградом задержали подозреваемого в надругательстве над ребенком

В Калининградской области задержали подозреваемого в надругательстве над малолетней девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, днем 10 октября школьница, возвращаясь домой, заходила в подъезд, когда за ней последовал задержанный. Там он достал нож и стал угрожать потерпевшей, после чего совершил преступление. Личность напавшего была установлена по горячим следам. Им оказался несовершеннолетний юноша.

Возбуждено уголовное дело по статье об иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей. В ближайшее время подростку изберут меру пресечения.

Как пояснили «Ленте.ру» в региональном управлении МВД России, потерпевшей всего семь лет. О произошедшем стало известно после того, как в полицию обратилась с заявлением ее мать. 14-летний юноша был задержан во время попытки совершить преступление против еще одной девочки.

