Порошенко: Украина сможет победить Россию без солдат НАТО

Украина якобы способна победить Россию без привлечения иностранных войск. Об этом заявил бывший президент республики Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает «Газета.ru».

«Нам не нужны ваши солдаты; нам нужно единство, нам нужна солидарность», — заявил бывший украинский президент.

По его словам, Украине тем не менее было бы невозможно создать устойчивую ситуацию в Европе без членства в НАТО, поэтому организации стоит «держать открытыми двери» для республики.

Ранее Порошенко заявил, что Украина не откажется от членства в НАТО, потому что это самый эффективный способ остановить конфликт.