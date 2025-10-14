Бывший СССР
Появились кадры ночных ударов по Харькову

Появились кадры ночных российских ударов с помощью КАБ по Харькову
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

В Харькове после российских ударов корректирующими авиабомбами (КАБ) возникли перебои с электроснабжением. Соответствующие кадры выложил Telegram-канал WarGonzo.

По данным источника, в городе повреждены объекты инфраструктуры и военные точки. Также в результате повреждения линий электропередачи без света остались несколько районов.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что грядущая зима станет самой сложной для Украины за все время вооруженного конфликта. По его словам, российские войска наносят удары по трансформаторным подстанциям, чтобы уничтожить энергетическую генерацию Украины.

